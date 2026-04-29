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¡Luto en el folklore!, Reynaldo Armas confirmó el deceso de José Alí Nieves (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Deceso de José Alí Nieves
El Pico de Oro, José Alí Nieves, falleció en las últimas horas. Foto: El Universal.

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Danny Valdiviezo
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Hay luto en el folklore venezolano, en el joropo y en el llano nacional, Reynaldo Armas confirmó el deceso de José Alí Nieves. El conocido Pico de Oro falleció en las últimas horas, dijo “El Cardenal Sabanero”.

Explicó Reynaldo Armas que Nieves fue uno de los artistas, copleros, cantantes y compositores más brillantes de nuestra música criolla. Resaltó que estaba en comunicación con una de las hijas del cantante, quien le comunicó sobre la muerte de José Alí.

Deceso de José Alí Nieves

Desde esta semana se había dicho sobre la gravedad que aquejaba al cantante, y falleció en las últimas horas. Nieves fue uno de los legendarios artistas que estuvo durante décadas en las tarimas nacionales.

Con excelentes composiciones, además de extraordinarios materiales discográficos. Uno de los más aplaudidos de toda la familia de la canta criolla.

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SourceInstagram de Reynaldo Armas
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