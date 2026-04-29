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Todo parece indicar que habrá otra temporada de la exitosa serie de Venevisión, la cual batió récords de sintonía. Mariángel Ruiz pasó un susto cuando en uno de los pasillos de Venevisión fue sorprendida.

La Viuda Joven, queda en suspenso nuevamente, la actriz y animadora llegó a uno de los pasillos donde pasó el susto. Pero todo esto indica que hay probables reuniones acerca de la serie que se transmitió hace unos años.

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Mariángel Ruiz dio otra señal con La Viuda Joven

Otros expertos en farándula destacan que la transmitirán nuevamente en el horario estelar mientras inician la nueva temporada. Esta es otra de las cartas que Venevisión tiene bajo la manga para apoderarse de la sintonía.

En la actualidad sería uno de los proyectos más esperados en Venevisión, el grabar nuevamente series como esta. Mientras tanto los artistas esperan ser llamados para empezar las dichas grabaciones.

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