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Agredió con un cuchillo a su madre en Naguanagua y quedó detenido

By Redacción Carabobo
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Agredió con un cuchillo a su madre en Naguanagua
Foto: Policía Municipal de Naguanagua.

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A través de la Central de Comunicaciones de la Policía Municipal de Naguanagua, se recibió una alerta sobre un presunto hecho de violencia física en curso contra una Mujer. Dicho hecho ocurrió en Tarapío 1.

Un hombre agredió con un cuchillo a su madre en Naguanagua y quedó detenido por la Policía Municipal. Una comisión policial se trasladó al Sector Tarapío 1, para verificar la situación y al llegar al lugar, se constató la agresión física.

Que luego de las labores de abordaje e identificación, se determinó que el presunto agresor era su propio hijo, indicó el cuerpo de seguridad de ese municipio. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Agredió con un cuchillo a su madre en Naguanagua y quedó detenido

Durante el procedimiento, se recolectó Evidencia Física: un arma blanca (cuchillo) utilizada para causar dos heridas en la región escapular de la víctima. Se realizó el protocolo correspondiente, asegurando el arma blanca y garantizando la integridad fisca de la afectada.

Finalmente, se estableció comunicación con la Fiscalía Trigésima (30°) del Ministerio Público para dar continuidad al caso.

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SourcePolicía municipal de Naguanagua
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