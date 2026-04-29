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Larry Devoe, fiscal general de la República destacó ayer martes 28 de abril de 2026 que establecerá canales de comunicación con varias ONG. Esto para dar respuesta a los planteamientos hechos por estas organizaciones.

«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X. A la reunión asistieron representantes de varias organizaciones.

Entre ellas Cecodap, Surgentes, como también Civilis, Provea, entre otras, dicha reunión es la primera que hace el titular de la fiscalía con los representantes de la ONG. Ya había adelantado que se va a construir un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Fiscalía venezolana establecerá canales de comunicación con varias ONG

Esto para poder fortalecer la labor en los derechos de las personas que están en las cárceles venezolanas. Devoe sostuvo una reunión con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

De igual modo, el fiscal Devoe hizo el llamado a la Cruz Roja Internacional en Venezuela para que participe y pueda dar ideas en la Consulta Nacional de la Reforma de la Justicia Penal. La misma fue anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

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