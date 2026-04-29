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La divisa oficial se sigue manteniendo en la banda de los 480 bolívares. Mientras el bitcoin tiende a recuperarse en los últimos días y el petróleo parece estabilizarse. El dólar bcv hoy 29 de abril de 2026 tiene un costo de: 486,19 bolívares y el euro en 569,42 bolívares. Dijo el Banco Central de Venezuela.

Para este jueves el dólar estará en 487,11 bolívares y el euro en 569,76 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.569,54 dólares esta se ha mantenido en el precio cercano de los cinco mil. Se ha mantenido en un precio estable en las últimas semanas.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 97,84 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad por el conflicto del Medio Oriente. Este ha estado con fluctuaciones que lo llevan a 116 dólares.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 80 mil dólares en el mundo, hoy en 76.611,52 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados. Pero sin tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 29 de abril de 2026, Shell llegó a Venezuela nuevamente y trabajará en el estado Monagas

Un equipo de la multinacional energética Shell se instaló en Venezuela, específicamente en la sede de la empresa Vepica, empresa con la que suscribieron un acuerdo energético para desarrollar campos petroleros y gasíferos en el estado Monagas.

El director senior de Vepica, Julio César Ohep, informó que los representantes de Shell, ya «están ocupando todo un piso» de la empresa que representa y adelantó que este proyecto promoverá el desarrollo local y permitirá el intercambio con personal extranjero.

«Los de Shell están ocupando todo un piso en el edificio de Vepica y todos estamos emocionados por aprender de ellos. Con base en el trabajo en equipo y la sostenibilidad energética” apuntó Ohep durante su participación en el Foro Venezuela Energética 2026, organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV).

El convenio entre Vepica y Shell fue firmado el 5 de marzo como parte de los acuerdos técnicos y comerciales suscritos con el gobierno de Venezuela, los cuales abarcan oportunidades de gas costa afuera y petróleo y gas en tierra, promovidos por la alianza energética entre Venezuela y Estados Unidos y en el marco de la visita que realizó al país el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum.

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