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Bomberos de Caracas, Protección Civil y otros organismos estuvieron atendiendo un nuevo hecho vial presentado en las vías del área metropolitana. El siniestro ocurrió hoy miércoles 29 de abril de 2026.

Una buseta volcó en la Autopista Cacique Guaicaipuro, luego se incendió dejando una persona lesionada. El autobusete Ford Andino año 1984 de 24 aisntos volcó quedando a un costado de la vía.

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Buseta volcó en la Autopista Cacique Guaicaipuro, se incendió y dejó un lesionado

Se pudo conocer que la persona lesionada es un hombre de 30 años de edad, el cual sufrió quemaduras de segundo grado. Enseguida fue llevado al Hospital Pérez Carreño para ser atendido.

Los Bomberos de Caracas lograron sofocar las llamas presentadas en el área del motor de la buseta. El hecho generó retraso vehicular en ambos sentidos.

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