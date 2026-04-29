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En el municipio Miranda en el estado Carabobo se reportó una novedad policial en las últimas horas. Funcionarios activos de la Policía Municipal dejaron detenido a un sujeto por someter a una dama al intentar despojarla del teléfono.

El sujeto intentó robar un celular en el sector Los Naranjos y fue denunciado de inmediato por la persona y el cuadrante c-171 le dio captura. Durante el procedimiento se colectó un arma blanca tipo cuchillo.

Intentó robar un celular y quedó detenido

El caso fue notificado al Ministerio Público, quien ordenó las actuaciones correspondientes para el debido proceso. Trabajo articulado, respuesta inmediata y compromiso con la seguridad ciudadana.

Indicó la policía municipal que se mantienen desplegados en dicho municipio en el occidente de Carabobo trabajando en pro de la seguridad.

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