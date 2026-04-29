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Los entusiastas jóvenes de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo dijeron presente, con energía y actitud ganadora; a los primeros retos de la recién inaugurada Copa Apertura del Torneo Estadal 2026.

Los de Acefuc salen con todo a tratar de alzarse con este torneo, con mucho talento y unión buscarán las victorias. Este gran evento deportivo está organizado por la Asociación de Fútbol del Estado Carabobo AFC.

La delegación académica participó primero en un vistoso desfile inaugural en el estadio Misael Delgado. Que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la más importante competencia del balompié menor en la región.

Acefuc empezó su andar en la Copa Apertura 2026 de fútbol menor

Seguidamente, los equipos ucistas se concentraron como locales en los campos del Complejo Futbolístico AcefUC en el Campus Bárbula. La categoría Sub-13 dio la bienvenida con buen pie, gracias a certeros disparos de Kevin Pinto y Dilan Pimentel para la primera victoria del certamen con marcador 2-0 ante la representación de Agüero FJ.

Los atletas de la sub-15 mantuvieron el ritmo, con quema redes de Jackson Villalobos, Andrés Triana y Hilderson Gil para el segundo triunfo 3-1. Cerró la jornada el combinado Sub-17 con un implacable festival de goles ante sus homólogos de R23.

Yosneiber Meléndez brilló con hat trick, Jhonkeiber Sumoza aportó dos anotaciones más, mientras que William Pacheco y Pedro Lamas contribuyeron cada uno con un punto para la impresionante conclusión 7-0.

Más victorias

El domingo le correspondió a la categoría Sub-11 de visitante en la cancha de Ciudad Alianza ante Guaraní, siendo la única derrota de la jornada 2 tantos a 1. El solitario ucista fue por intermedio de Diego Brito.

Con este prometedor inicio, Acefuc exhibe el espíritu competitivo que se ha vuelto su carta de presentación en el balompié menor regional.

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