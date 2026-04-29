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En aras de garantizar la preservación del patrimonio natural en la región, avanza la producción de más de 5 mil plantas en el vivero de la comunidad La Paragüita II; de la parroquia Morón del municipio Juan José Mora.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y la Misión Árbol, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern).

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, señaló que esta iniciativa permite la germinación de diversas especies forestales que serán utilizadas en la época de reforestación del Plan Chuquisaca 2026, destinado a la recuperación de áreas degradadas por los incendios forestales, así como la preparación de bolsas con sustrato orgánico de calidad.

5 mil plantas forestales

“Seguimos trabajando como un solo Gobierno en la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente, es por eso que estamos realizando la preparación de estas plántulas que serán sembradas a lo largo y ancho de nuestro estado, lo que nos ayudará a mantener totalmente cuidado nuestro entorno natural para el disfrute de las nuevas generaciones”, expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de diferentes instituciones como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), quienes trabajan de la mano con las comunidades en el cuidado de estas plantas.

En cumplimiento con lo establecido por el Presidente Nicolás Maduro, y realizado de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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