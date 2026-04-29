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Este miércoles 29 de abril se reportó el sensible fallecimiento de Juan Cristóbal Sforzina, de 14 años de edad, hijo de la recordada animadora venezolana Josemith Bermúdez.

La información fue confirmada inicialmente por la institución educativa Escuela Lawrence, donde el joven cursaba estudios, expresando sus condolencias a sus allegados. Juan Cristóbal residía actualmente en México junto a su padre, el odontólogo Cristóbal Sforzina Marcano, tras la partida física de su madre en el año 2021.

Fallece hijo de Josemith Bermúdez

Ante el impacto de la noticia en las plataformas digitales, el periodista Luis Olavarrieta, amigo cercano de la familia, emitió un mensaje este miércoles solicitando prudencia y empatía ante el dolor de los deudos.

«Pido que prevalezca la prudencia y el silencio»

Manifestó el comunicador, instando a respetar la intimidad de los familiares en este difícil momento. Aún, no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas del deceso, manteniéndose un enfoque de estricto respeto a la privacidad de los involucrados.

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