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¡Llegaron los descuentos más esperados del año! Desde este jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, redvital makro activa el 4×4, una jornada de precios de remate sin precedentes en todos sus productos a nivel nacional.

Este evento se consolida como la oportunidad de compra más importante del país. Permitiendo que las familias venezolanas adquieran todo lo que necesitan en un ambiente creado para el bienestar, la alegría, el disfrute y la economía del hogar.

Redvital Makro promoción 4×4

Esta iniciativa, lanzada estratégicamente en el marco del Día del Trabajador, reafirma el compromiso de la empresa y sus aliados comerciales. Quienes, al unir esfuerzos, honran la labor del trabajador venezolano, ofreciendo durante cuatro días de celebración, una experiencia de compra diseñada para maximizar el presupuesto familiar con el catálogo de productos más competitivo del mercado.

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¡Es el momento de aprovechar esta bajada de precios histórica!

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