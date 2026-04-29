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Un accidente cerca del mediodía de este miércoles 29 de abril, se registró con el encunetamiento de una unidad de carga pesada en la autopista Variante Yagua. Específicamente en el kilómetro 1 de dicha arteria vial.

El vehículo perdió el control hacia el lateral derecho de la vía, lo que generó el despliegue de comisiones policiales y autoridades de tránsito para resguardar la zona. Tras las labores de abordaje en el sitio, se confirmó que el conductor resultó ileso y la situación no pasó a mayores.

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Accidente en la autopista Variante Yagua

Las autoridades presentes trabajaron en el lugar para asegurar la fluidez del tránsito, el cual se vio limitado momentáneamente mientras se realizaban las maniobras de asistencia. Pasadas las 6:00 de la tarde de hoy miércoles, el flujo vehicular en la zona se reporta con normalidad.

Se reitera a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la precaución en las principales vías del estado Carabobo.

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