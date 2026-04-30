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Tras un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Guarenas, permitió la ubicación y detención de Jean Carlos Morales Azuaje (38), en el sector Manuel Martínez Manuel, parroquia Guarenas, municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda,

El sujeto presuntamente alteraba seriales imei de celulares provenientes del delito para comercializarlos luego. De acuerdo a las pesquisas efectuadas, se pudo determinar que Jean Carlos, junto a otro hombre aún por detener, se dedicaban a ofrecer trabajos on line.

Alteraba seriales imei de celulares provenientes del delito

Logrando un sitio de encuentro con las víctimas, donde posteriormente simulaban el robo mediante la modalidad de arrebatón de los celulares de las víctimas; una vez los obtienen, el hoy detenido, se encarga de vulnerar su sistema y alterar los seriales imei.

Para luego comercializarlos a través de la tienda virtual Marketplace, generando un lucro ilícito. Al momento de la detención se le ubicaron seis celulares; además, se determinó que el detenido, con esta modalidad, había contaminado alrededor de 30 dispositivos celulares, de los cuales muchos fueron vendidos; quedando a la orden del Ministerio Público.

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