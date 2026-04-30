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Se mantienen intactas las ilusiones de la selección criolla de seguir avanzando en el Mundial de Softbol sub 23 que se viene realizando en Sincelejo, Colombia. Los venezolanos lucharon y blanquearon al combinado de Canadá 12×0.

El poder se hizo presente al igual que el pitcheo y las extraordinarias jugadas para mantener a raya a los canadienses. Venezuela en cuatro episodios pudo vencer al rival y sellar el boleto a la segunda ronda del torneo.

Eduardo Juárez por Venezuela pudo mantener un trabajo desde el círculo de lanzar con mucha solidez. Juárez solo permitió cuatro imparables además de abanicar a cinco jugadores de Canadá.

Venezuela a segunda ronda del Mundial de Softbol sub 23

Alvi Paredes brilló también por Venezuela en este encuentro al ligar un jonrón de dos carrers desde el primer tramo. Francisco Villegas con elevado de sacrificio pudo empujar a José Beñose con una anotación para Venezuela.

Por Venezuela, Zadkiel Espinoza dio la vuelta al cuadro con un jonrón con dos corredores a bordo. Mientras que Wilmer Sira hizo lo mismo con un jonrón de tres anotaciones para el equipo tricolor.

Los criollos sellaron el boleto, al tener récord de tres ganados y dos perdidos. Ahora van a la Súper Ronda del Mundial la cual se va a jugar bajo el formato de “todos contra todos”. Venezuela tiene muchas ganas de llegar hasta la final de este torneo.

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