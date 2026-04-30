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Los carabobeños recibieron dos anotaciones en el último suspiro y cortaron su racha ganadora en la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Los navales no tuvieron suerte en la segunda noche en el estadio de Margarita.

Marineros dividió honores en Guatamare con Caciques de Distrito Capital y cayó con pizarra de 7×6 la noche de este miércoles 29 de abril. El registro del acorazado es de 6 ganados y 3 perdidos ahora.

Caciques anotó la primera carrera en el segundo inning con sencillo impulsor de Gersel Pitre que trajo a Dennis Ortega hasta el plato. No fue sino hasta el cuarto cuando Marineros le dio vuelta al juego con un rally de cuatro anotaciones.

Ramón Cabrera pegó sencillo al jardín izquierdo y para que José Tello y Carlos Santiago pisaran la registradora. Con bases llenas, Carlos Durán recibió boleto y Wagner Lagrange puso la rayita del 4×1.

Marineros dividió honores en Guatamare con Caciques

En la parte baja del capítulo cuatro los locales produjeron dos carreras, en el quinto Liván Soto se sacrificó al izquierdo, Geisel Cepeda anotó y en el sexto, con inatrapable de Pitre; José Gómez puso las cosas 4-5 a favor de los caraqueños.

Luego de dos outs y con Edgardo Fermín a bordo, Yoel Yanqui se hizo presente una vez más y conectó su segundo cuadrangular en días consecutivos. Pero con un tablazo a mitad de gradas de la pradera derecha para pasar al frente 6 carreras a 5.

Felipe no pudo

En el noveno, Felipe Rivero llenó las bases y con dos outs Kevin Vicuña bateó un hit lento al right field, suficiente para que entraran las dos carreras que le dieron el triunfo a Caciques. Diego Moreno (3-0) fue el ganador y Rivero (1-1) cargó con el revés.

Los navales retomarán las acciones este jueves 30 de abril en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, pero en condición de visitantes cuando se midan ante Líderes de Miranda a las 6:00 de la tarde.

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