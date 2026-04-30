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La joya del sur de la construcción de la capital carabobeña se inauguró el 9 de febrero de 1968, por todo lo alto. Todo el mundo venía a ver la obra que se empezó a construir en el año 1967, reportajes iban y venían en aquellos años en la prensa escrita y televisiva.

Todos los eventos se hacían en la Monumental de Valencia, de hecho grandes artistas de la talla de Carlos Santana se presentaron en esta plaza. Las Estrellas de Fania, el grupo Saga entre otros grupos.

De igual modo, cuando Chespirito vino a Valencia a finales de los setenta se presentó en la plaza. Vimos muchos turistas venir de otros países a conocerla, esta era una maravilla arquitectónica para esos años.

En la primera visita del papa Juan Pablo II a Venezuela en 1985, se planteó que fuera una de las sedes. Juan Pablo II no visitó Valencia en su primera visita a Venezuela del 26 al 29 de enero de 1985, por la apretada agenda que tuvo.

La gira papal se centró en áreas geográficas estratégicas (Caracas, Maracaibo, Mérida y Ciudad Guayana) para cubrir el centro, occidente, andes y oriente del país

Todos los eventos se hacían en la Monumental de Valencia

Era impresionante ver la Plaza desde la avenida Las Ferias y ver cada adorno de la misma. Allí vimos a Reo SpeedWagon el 17 de diciembre de 1987, allí se se presentó por todo lo alto. Como otros tantos espectáculos musicales.

En la recordada y eterna Feria Internacional de Venezuela, era un emblema ya que está cerca del Parque Recreacional Sur. Estamos hablando de principios de los años ochenta en nuestra ciudad. Muchos iban a conocerla.

El lugar alberga recuerdos memoriales de nuestra ciudad de Valencia, su desarrollo en las últimas décadas.

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