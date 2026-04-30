Compartir

No hay que excederse y era lo más recomendado hace unas décadas, y es para verdaderamente obtener las propiedades de la bebida más vendida en el mundo. La moderación es lo mejor explican los expertos.

Una taza de café al día y moderada ofrece beneficios significativos: aumenta la energía, concentración y memoria debido a la cafeína. Es rica en antioxidantes que combaten el envejecimiento celular y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2.

Además de Alzheimer, Parkinson y problemas cardíacos. Recomiendan una sola y ya, no dos o tres para los conocedores del café indican que con una sola basta. Y una tasa normal no exagerar con las nuevas tazas.

Una taza de café al día, se detallan los principales beneficios:

Mayor rendimiento físico y mental: La cafeína bloquea la adenosina, lo que aumenta los niveles de energía, mejora el estado de alerta, la memoria a corto plazo y el rendimiento físico.

Fuente de antioxidantes: Contiene una alta concentración de antioxidantes (polifenoles), fundamentales para combatir los radicales libres y el estrés oxidativo.

Protección contra enfermedades neurodegenerativas: Consumo regular se asocia con un menor riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson.

Salud metabólica y hepática: Puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y proteger contra enfermedades hepáticas como la cirrosis.

Salud cardiovascular: Estudios indican que el consumo moderado está relacionado con una disminución en el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Mejora el estado de ánimo: Estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que puede reducir el riesgo de depresión.

Ayuda metabólica: Puede acelerar el metabolismo y contribuir a la quema de grasas.

Recomendaciones:

Para maximizar sus beneficios, se recomienda tomarlo solo (sin azúcar ni leche). Recomiendan una sola para evitar efectos secundarios como ansiedad o insomnio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas