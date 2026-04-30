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Estado del tiempo hoy 30 de abril en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 30 de abril de 2026
El búfalo de Camaguán. Foto: Almary Valera.

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Danny Valdiviezo
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Los cambios el clima se han sentido en el centro del país en las últimas horas, luego de las lloviznas del fin de semana se hace presente el sol. Es por ello que tenemos que tener cuidado con lo cambiante del clima.

Situación General, Predomina nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme,  asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Andes y Zulia*.

Clima hoy 30 de abril de 2026

Clima hoy 30 de abril de 2026

El estado del tiempo hoy 30 de abril de 2026, nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

Según el reporte del INAMEH, indica nubosidad parcial y algunas zonas poco nubladas  en buena parte del territorio nacional; igualmente, se resaltan mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, algunos con descargas eléctricas al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 30 de abril de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

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En el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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SourceINAMEH
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