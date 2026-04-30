Compartir

Durante una conferencia de prensa este miércoles 29 de abril, el presidente de los Estados Unidos informó que instruyó al secretario Pete Hegseth, iniciar la apertura de archivos gubernamentales vinculados a los OVNIs.

Trump destacó que este tema ha estado en la mente de la gente por mucho tiempo y prometió que los archivos verán la luz en un futuro cercano debido al enorme interés mostrado por la ciudadanía.

Estados Unidos archivos sobre OVNIs

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance reforzó la postura oficial al admitir que se encuentra trabajando para descubrir la verdad sobre estos fenómenos anómalos, sugiriendo que su origen podría ser más complejo de lo previsto.

Con esta medida, el Ejecutivo busca dar respuesta a las constantes interrogantes sobre la vida fuera de la Tierra, un tema que ha cobrado fuerza tras declaraciones de figuras políticas previas en Estados Unidos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece Roger Sweet el visionario creador de He-Man a los 91 años