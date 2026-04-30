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Roger Sweet, el diseñador y creador del icónico personaje de He-Man, falleció pacíficamente este martes 28 de abril en un centro de cuidados especializados.

Sweet, quien trabajó para la empresa Mattel durante las décadas de los 70 y 80, fue el responsable de desarrollar los conceptos originales de las figuras de acción musculosas que evolucionaron en el universo de Eternia.

Su muerte se produce tras enfrentar complicaciones derivadas de dos hemorragias cerebrales y un diagnóstico de demencia. Se mantenía activa una campaña de apoyo por parte de sus seguidores para costear sus cuidados médicos.

Fallece Roger Sweet creador de He-Man

La noticia de su partida coincide con los preparativos para el estreno de una nueva película de acción real de la franquicia este verano, producida por Amazon MGM Studios.

Ante este escenario, su esposa ha solicitado que la producción sea dedicada a la memoria del creativo. Roger Sweet deja tras de sí una huella imborrable en la cultura pop.

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