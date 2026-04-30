Compartir

La representación femenina de Venezuela en el Campeonato Sudamericano Sub-17 venció a (vs) Uruguay con marcador de 2-0, logrando su primer triunfo en el certamen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOLtorneos (@conmeboltorneos)

Durante el encuentro de este miércoles 29 de abril, las criollas debieron emplearse a fondo en un partido de máxima paridad que se definió en los últimos minutos.

Venezuela vs Uruguay en el Sudamericano

Karla Alfonso abrió el marcador al minuto 76′, dando la ventaja inicial al elenco nacional. Posteriormente, Valery Núñez selló la victoria vinotinto al anotar el segundo tanto en el tiempo de descuento (90+4′), asegurando los puntos para la selección durante este 2026.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

20 ciudadanos capturados por solicitud en Carabobo