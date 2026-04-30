Compartir

Un total de 20 ciudadanos fueron capturados tras un despliegue preventivo realizado por funcionarios de la Policía de Carabobo.

El operativo táctico, que abarcó desde las zonas urbanas de Valencia hasta las periferias del estado, se enfocó en la identificación de personas con requerimientos judiciales vigentes. Tras las verificaciones de rigor, un total de 20 ciudadanos fueron puestos bajo custodia al confirmarse que presentaban solicitudes por diversos delitos ante los tribunales.

20 ciudadanos capturados en Carabobo

Las autoridades destacaron que este tipo de movilizaciones en los 14 municipios buscan sanear las calles de individuos con deudas legales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía de Carabobo (@policarabobo)

Todos los aprehendidos han sido remitidos a las instancias judiciales pertinentes para continuar con sus procesos legales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Maluma anuncia su esperado séptimo álbum: «Loco X Volver»