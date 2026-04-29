Compartir

La UEFA Champions League regaló una jornada de ida con sensaciones de asombro para estas semifinales 2026.

En el Parque de los Príncipes, el PSG y el Bayern Múnich protagonizaron el que ya es considerado el partido de la temporada. Cerrando un 5-4 a favor de los franceses con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé.

El equipo de Luis Enrique rompió récords en una semifinal que registró la mayor cantidad de tantos en la historia del torneo, dejando la moneda en el aire para la vuelta en Alemania.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Bayern (@fcbayern)

Semifinales Champions League 2026

Por otro lado, la intensidad táctica se mudó al Metropolitano, donde el Atlético de Madrid y el Arsenal no pasaron del empate 1-1 hoy miércoles 29 de abril.

En un duelo marcado por la polémica del VAR y los penales, Viktor Gyökeres adelantó a los «Gunners» y Julián Álvarez igualó para el cuadro del «Cholo» Simeone. Con estos resultados, las llaves se definirán la próxima semana en el Emirates y el Allianz Arena. Manteniendo en vilo a toda la fanaticada que sueña con la gran final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arsenal (@arsenal)

Próximos encuentros (Vuelta):

Arsenal vs. Atlético de Madrid: Martes 5 de mayo – Emirates Stadium.

Bayern vs. PSG: Miércoles 6 de mayo – Allianz Arena.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Vehículo de carga sufrió encunetamiento en la Variante Yagua este mediodía