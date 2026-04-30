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La presidenta encargada, de Venezuela Delcy Rodríguez, lideró este miércoles 29 de abril la firma de un (acuerdo) Memorándum de Entendimiento con la multinacional británica British Petroleum (BP) para la exploración y explotación de gas no asociado.

El acuerdo, suscrito en el Palacio de Miraflores, se ampara en la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026. La cual otorga mayores facultades operativas y comerciales a los inversionistas extranjeros. Durante el acto, se anunció además la apertura de la oficina oficial de BP en Venezuela, cuya gestión estará bajo la responsabilidad de una profesional venezolana.

Acuerdo Venezuela y British Petroleum

Lo más relevante de esta alianza es la creación de dos fondos soberanos específicos para gestionar los ingresos derivados del proyecto. El primer fondo se dedicará exclusivamente a la protección social en áreas de salud, educación y alimentación.

Mientras que el segundo se enfocará en la recuperación de servicios críticos como electricidad, vialidad y agua. En la firma estuvieron presentes David Campbell y William Lin por parte de BP, acompañados del gabinete ministerial y la directiva de PDVSA.

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