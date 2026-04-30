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Expectativa en el país por el aumento del salario en mayo 2026

By Redacción Carabobo
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aumento del salario en mayo 2026

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Sigue la expectativa en el país, hay muchas opiniones de expertos, se han hecho propuestas y se espera por el día de mañana. Hoy hay concentraciones en Caracas y se espera por los anuncios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El aumento del salario en mayo 2026 ha sido el tema central desde la segunda quincena del mes de marzo. Economistas, además de conocedores del tema económico en Venezuela han dado algunas proyecciones.

Fedeunep (Federación Nacional de Empleados), a nombre de su presidente Antonio Suárez habló del tema salarial en los últimos días. Dijo que este podría incluir un aumento tanto de salarios como de los bonos que entrega el Ejecutivo nacional.

Aumento del salario en mayo 2026

Comentó Suárez, que las distintas centrales sindicales del país elaboraron propuestas sobre el alza salarial y montos del salario mínimo. Por lo tanto hay varios planteamientos hechos desde este sector.

Por su parte, La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) propuso para marzo de 2026 un aumento salarial trimestral de 50 dólares. Además de bonos compensatorios de para vacaciones y aguinaldos. Esta propuesta incluye el ajuste de bonos de guerra y alimentación.

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