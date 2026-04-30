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Proceso de fe de vida 2026 inicia solamente para este sector

By Redacción Carabobo
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El Ministerio de Salud, indicó a través de sus canales oficiales sobre el proceso de fe de vida 2026. La actualización de datos es

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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El Ministerio de Salud, indicó a través de sus canales oficiales sobre el proceso de fe de vida 2026. La actualización de datos es obligatoria para las personas que son jubiladas, pensionadas o discapacitadas de dicho ministerio.

La misma se hace con el fin de actualizar la base de datos para garantizar los beneficios económicos que reciben mensualmente. Este iniciará el próximo 4 de mayo hasta el venidero 30 de junio de 2026.

Proceso de fe de vida 2026, ¿dónde actualizarla?

En Caracas: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Piso 4 (Ala Oeste).

En el interior del país: Direcciones Estadales de Salud (sedes de la antigua Sanidad).

El Ministerio de Salud, estará atendiendo por terminales de cédula para evitar aglomeraciones.

Lunes: Terminales 0 y 9.

Martes: Terminales 1 y 8.

Miércoles: Terminales 2 y 7.

Jueves: Terminales 3 y 6.

Viernes: Terminales 4 y 5.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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