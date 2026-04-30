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El año pasado se hizo una reestructuración en cuanto a las ayudas económicas. Es por ello que se unificó en un solo bono los otros que habían sido eliminados en el Sistema Patria. Estos pasaron a ser el Bono único Familiar.

En torno al Bono único Familiar no sabemos si el mismo sería aumentado mañana. Este comenzó a entregarse desde mayo del año pasado, luego de los anuncios presidenciales que se hicieron el 29 de abril de 2025.

Los bonos que han desaparecido en la plataforma de los bonos son los siguientes: Bono 100% Escolaridad, además del Bono José Gregorio Hernández. Como el Bono Lactancia Materna, entre otros.

Bonos que han sido eliminados en el Sistema Patria

El año pasado el Bono Contra la Guerra Económica, pasó a llamarse Ingreso contra la Guerra Económica. Estos ya recibieron un aumento en lo que va de año, pasaron a una cifra de 150 dólares, 133 dólares y 58 dólares.

No se sabe si estos quedarían con el mismo nombre o si serían mejorados en el aumento salarial del mes de mayo. El cual es esperado para mañana 1º de mayo de 2026, por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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