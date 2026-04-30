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En horas de la noche de ayer miércoles 29 de abril de 2026, se pudo conocer que en el concierto de La Carlota pautado para mañana 1º de mayo no estarán presentes Servando y Florentino. Los “hermanos Primera”, mediante su mánager destacaron que no estarán en este evento.

El mánager Oswaldo Ponte dijo que los cantantes no estarán en dicho concierto. Desde ayer se están instalando tarimas en el espacio ubicado al este de la ciudad de Caracas. En dicho concierto estarán Nicky Jam como Oscar D’ León.

Servando y Florentino no estarán en el concierto de La Carlota

Los Primera destacaron estar en otros proyectos en la actualidad y dijeron que no estarían en esta cita de espectáculos. Dicho concierto se comenzó a promocionar en las últimas horas y el mismo es completamente gratuito.

Justin Quiles, otro de los cantantes de música urbana, es uno de los que han promocionado para esta cita. Dicho concierto era un regalo por parte del gobierno nacional a los trabajadores en su día.

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