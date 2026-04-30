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Las ayudas económicas del mes de abril que cierran el mes comenzaron a pagarse, un bono de 51 mil 135 bolívares fue anunciado hace minutos por la Plataforma. La bonificación es para los empleados públicos de la nómina especial.

De igual modo, desde ayer el sistema comenzó el pago para las personas afiliadas a la misión cultura, Viva Venezuela Mi Patria Querida. Se espera que las bonificaciones en su mayoría se paguen hoy jueves.

También comenzó a pagarse hoy el Bono Cuadrantes de Paz, por un monto de 36.525 bolívares.

Bono de 51 mil 135 bolívares

Monto a pagar a los empleados nómina especial. 51.135 bolívares.

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