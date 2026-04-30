Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Bono de 51 y 35 mil bolívares comenzaron a pagarse, ¿quiénes lo cobran?

By Danny Valdiviezo
0
215
Bono de 51 mil 135 bolívares

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las ayudas económicas del mes de abril que cierran el mes comenzaron a pagarse, un bono de 51 mil 135 bolívares fue anunciado hace minutos por la Plataforma. La bonificación es para los empleados públicos de la nómina especial.

De igual modo, desde ayer el sistema comenzó el pago para las personas afiliadas a la misión cultura, Viva Venezuela Mi Patria Querida. Se espera que las bonificaciones en su mayoría se paguen hoy jueves.

También comenzó a pagarse hoy el Bono Cuadrantes de Paz, por un monto de 36.525 bolívares.

Bono de 51 mil 135 bolívares

Monto a pagar a los empleados nómina especial. 51.135 bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Conoce cuáles son los bonos que han sido eliminados en el Sistema Patria

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourceplataforma Patria
Artículo anterior
Servando y Florentino no estarán en el concierto de La Carlota
Artículo siguiente
Femicida del sur de Valencia tiene orden de captura internacional
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes