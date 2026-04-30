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La Interpol giró instrucciones de una alerta roja para dar con el paradero de Roberto José Salas Brito. Salas está señalado de asesinar a su expareja y a su tío en el sector La Barraca de Santa Rosa en la capital Carabobeña.

El juez provisorio de primera instancia en función de control de la circunscripción judicial de Carabobo libró orden de aprehensión en contra del sujeto. Por los delitos de femicidio agravado además de homicidio intencional.

El crimen cometido por el sujeto ha sido uno de los más sonados en el centro del país. La Interpol se encuentra trabajando, se espera que den con el peligroso sujeto.

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Salas Brito el pasado 19 de abril le quitó la vida tanto a su expareja como a su tío, Orlando José Rodríguez. Este logró entrar a la vivienda donde estaba la mujer con su tío bajo engaños, ya dentro cometió el abominable crimen.

Luego de eso el sujeto huyó del lugar, por lo que se presume que este se encuentre fuera del país. Salas el día del crimen fue con su madre con la excusa de entrar a buscar un televisor, este asesinó a las dos personas.

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