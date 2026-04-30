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La economía venezolana sigue su curso, faltando tan solo horas para el mes de mayo y los esperados anuncios que se harán en torno al salario. El dólar BCV hoy 30 de abril de 2026 se encuentra en487,11 bolívares y el euro en 569,76 bolívares.

El dólar para este lunes 4 de mayo estará en: 489,55 bolívares y el euro en 574,19 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.619,87 dólares, sigue entre leves bajas pero cercana a los 5 mil dólares. Se ha visto afectado el precio debido al conflicto que hay en el Medio Oriente.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en una subida enorme, ayer registró precios de 122 dólares por barril. A esta hora registra un precio de 118 dólares, con picos cercanos a los 120 dólares, también debido al conflicto del Medio Oriente.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 80 mil dólares en el mundo, hoy en 76.067,89 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados. Pero sin tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 30 de abril de 2026, el oro pierde valor ante la guerra

El oro es considerado un activo refugio en tiempos de volatilidad, pero los volúmenes de inversión cayeron en el primer trimestre, revelaron este miércoles cifras del sector, ya que la guerra en Oriente Medio obligó a algunos inversionistas a liquidar sus participaciones para obtener liquidez.

Los volúmenes de inversión cayeron 5% en el trimestre, según el Consejo Mundial del Oro, pese a que en enero el metal amarillo alcanzó un máximo histórico, cuando los inversores buscaron refugio ante un dólar débil y los erráticos cambios de rumbo del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Fuertes salidas de capital en marzo revirtieron gran parte de las entradas de enero y febrero» en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro, un medio sencillo para invertir en ese metal precioso, dijo el consejo en su informe trimestral.

Esto estuvo vinculado especialmente a los fondos norteamericanos. «A menudo, dado que el oro es tan ampliamente aceptado, es lo primero que se vende cuando se necesita acceso a efectivo o a liquidez», explicó Juan Carlos Artigas, experto del Consejo Mundial del Oro.

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