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Tanto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía como en el Aeropuerto de Miami se iniciaron los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. Se espera que a las dos de la tarde aterrice en La Guaira el vuelo procedente desde Miami.

Después de siete años se reanudaron los vuelos entre ambos países, la suspensión del servicio se había implementado en 2019 luego de semanas de tensiones. American Airlines fue la aerolínea en retomar los vuelos.

Desde hace unas semanas se habían iniciado las conversaciones y ambos gobiernos dieron los permisos, ya desde hoy iniciaron las labores de traslado. Estableciendo así el retorno formal de las conexiones directas en el mercado de aviación civil.

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Vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos

Cabe destacar que American Airlines quiere ampliar las conexiones entre ambos países, agregando a Maracaibo. Como se espera que otras rutas comiencen a operar entre los dos países. Teniendo también a futuro el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en la ciudad de Valencia.

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