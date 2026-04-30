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La presidenta encargada, de Venezuela Delcy Rodríguez, anunció este jueves 30 de abril que la industria de hidrocarburos nacional logró retomar una producción de 1.200.000 barriles de petróleo diarios.

La mandataria reconoció la labor de los trabajadores del sector hidrocarburos para recuperar las capacidades operativas de la industria. Así mismo, se estableció un nuevo horizonte de crecimiento productivo que apunta a alcanzar los 1.400.000 barriles para finales de este 2026.

Venezuela producción de barriles de petróleo

Rodríguez señaló que, se ha evidenciado una recuperación económica progresiva impulsada por la unión de diversos sectores del país. La jefa de Estado enfatizó que, el enfoque actual se mantiene en la expansión de las capacidades petroquímicas y gasíferas. Estas metas forman parte del plan estratégico de crecimiento para el último trimestre del año.

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