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El representante de Venezuela, Keydomar Vallenilla se consagró campeón absoluto durante el Campeonato Panamericano de Pesas, tras conquistar tres medallas de oro. Estableciendo un nuevo récord continental en la modalidad de arranque.

El atleta criollo dominó las categorías de arranque, envión y total olímpico, consolidándose como el máximo exponente de su división en esta edición del certamen.

Venezuela en el Campeonato Panamericano de Pesas

Además de colgarse las tres preseas doradas, Vallenilla impuso una nueva marca panamericana en la prueba de arranque, superando los registros previos con movimientos de alta precisión. Este resultado lo posiciona como el referente indiscutible de la disciplina a nivel internacional.

Con esta victoria, el deporte nacional suma un hito histórico en el calendario de competiciones de este año. La delegación técnica resaltó el temple y la efectividad del pesista, cuya actuación permitió que el pabellón patrio ondeara en la cumbre del podio tras liderar cada fase de la competición.

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