Compartir

El reconocido actor de la saga «Misión Imposible» Ving Rhames, sufrió un preocupante desvanecimiento mientras compartía con su familia en un establecimiento de North Hollywood. El hecho ocurrió el pasado miércoles 29 de abril.

El incidente movilizó de emergencia a los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), quienes atendieron al intérprete de 66 años en el sitio tras reportarse que perdió la consciencia de forma intermitente.

Tras el desplome ocurrido cerca de la 1:40 p.m., Rhames fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para una evaluación exhaustiva. Afortunadamente, el susto no pasó a mayores. Sus representantes confirmaron que el actor fue dado de alta la misma tarde de ayer tras ser estabilizado por el equipo médico.

El actor Ving Rhames

Su mánager, Brad Kramer, llevó calma a los seguidores al informar que Ving ya se encuentra descansando en su hogar y con buen ánimo. Aunque inicialmente la causa fue un misterio, el equipo del actor indicó que el desmayo pudo ser provocado por un fuerte golpe de calor. En la actualidad, el artista se recupera satisfactoriamente y ya ha retomado contacto con su círculo cercano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estados Unidos anuncia publicación masiva de archivos sobre OVNIs