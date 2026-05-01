Compartir

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción en circulación de vehículos de carga pesada, por el día del trabajador.

La capacidad igual o superior a 3.500 kilogramos quedará limitada en todo el territorio nacional a partir de este viernes 1 de mayo. La medida busca garantizar la seguridad vial y el libre tránsito de los ciudadanos durante el asueto por el Día Internacional de los Trabajadores.

La prohibición entrará en vigor a las 01:00 horas del viernes y se extenderá de forma continua hasta la madrugada del lunes 4 de mayo, cuando se normalice el flujo habitual. Esta disposición legal se fundamenta en la Resolución Conjunta 083 y 022. Publicada previamente en Gaceta Oficial para reducir riesgos de accidentes en las troncales del país durante festividades de gran movilidad.

Restricción carga pesada por el día del trabajador

A pesar de la restricción, el comunicado oficial aclara que sectores estratégicos como el traslado de alimentos, medicinas y suministros básicos están exentos de la medida y podrán transitar sin inconvenientes. Las autoridades del Ministerio para el Transporte y el INTT exhortan a todos los conductores a tomar las previsiones para evitar retrasos en sus rutas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INTT Oficial 🇻🇪 (@inttoficial)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela alcanza producción de 1.200.000 barriles de petróleo diarios