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Veneventos y Dímelo Magda preparan uno de los regresos musicales más esperados en la ciudad de Valencia, el cantante Micro TDH llega este viernes 1 de mayo al hotel Hesperia World Trade Center con una presentación que forma parte de su gira nacional “Segundo acto”.

Luego de presentarse en Maracaibo con su primer concierto en Venezuela, el artista llega a la capital carabobeña este viernes 1 de mayo, donde presentará temas de su más reciente producción discográfica, una obra de carácter conceptual que simboliza un punto de inflexión en su trayectoria personal y artística. Este proyecto explora la faceta más íntima del intérprete al rescatar la visión de su niño interno, transformando sus vivencias en una narrativa sonora renovada.

Los fanáticos podrán disfrutar de un repertorio, que incluye temas como Ángeles, Wendi, Duraznos y Tu Reflexo, canciones claves en esta nueva etapa de Micro TDH. La propuesta no solo se limita a lo musical, sino que busca sumergir a la audiencia en una experiencia integral donde las nuevas composiciones se ven potenciadas por una cuidada ejecución visual, estableciendo así un código estético y narrativo inédito en su carrera.

Micro TDH llega a Valencia

Cabe destacar que, el concierto busca ofrecer una experiencia íntima y de alta calidad técnica para los asistentes. El público también podrá disfrutar en vivo de otros temas icónicos como “Cafuné” y “Bésame sin sentir”. Las entradas para el concierto de Micro TDH en Valencia, están a la venta en www.kreatickets.com y todos los detalles están disponibles en la cuenta en Instagram @veneventosoficial

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