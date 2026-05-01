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¿Perdió el estilo? «El diablo viste a la Moda 2» divide a la crítica en su estreno

By Lubin Molero
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El diablo viste a la Moda 2 Críticas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Este jueves 30 de abril, tras el estreno de «El diablo viste a la Moda 2» las críticas de expertos y fanáticos, no se han hecho esperar. La esperada secuela aterrizó en los cines de todo el mundo con el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly, centrando su trama en el declive de las revistas impresas y el lujo extremo.

Aunque la producción mantiene el glamour y grandes interpretaciones, los medios especializados coinciden en que la cinta no logra superar el impacto y la frescura de la entrega original de 2006.

El diablo viste a la Moda 2 Críticas

Las primeras reseñas han sido mixtas; mientras diarios como The Guardian la califican de «entretenida», también critican un romance «desconcertantemente aburrido» entre el personaje de Andy (Anne Hathaway) y un magnate inmobiliario. Por su parte, Variety señala que, aunque es un producto diseñado para los fanáticos, es difícil que alcance el estatus de culto de su predecesora al reciclar elementos ya conocidos hace veinte años.

 

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La película también destaca por la inclusión de Kenneth Branagh, Lucy Liu y cameos de figuras como Donatella Versace y Lady Gaga, quienes intentan dar brillo a este retrato sobre la transformación de la industria de la moda.

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