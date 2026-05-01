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Al caer la noche, los vigilantes se persignan, otros cuando están de guardia, llevan consigo el un radio para olvidarse de los extraños ruidos que hay. Estos edificios que están en la avenida Santos Michelena datan de muchos años.

Los hechos paranormales que se cuentan de dichas torres son varios, empezando por un grito, el cual algunas personas lo han escuchado en las noches en ese lugar. Resaltan por otro lado que solo son historias que se han inventado y que allí nada de eso se escucha.

Dicen los vigilantes que cada edificio tiene una historia, generalmente de pasos que se escuchan. Como de murmullos que hay a cualquier hora en la madrugada, como de suspiros que se oyen… los centinelas señalan que en estas torres se han escuchado varios.

Los hechos paranormales que se cuentan de unas torres en Maracay

Cabe destacar que dichas torres a pesar de tener muchos años, las mismas siguen vigentes en la ciudad jardín. Hace tiempo hubo una tasca muy famosa la cual llevaba el nombre de una región de España. Allí muchas personas compartían y tenían momentos agradables.

Pero cuentan que al salir escuchaban pasos raudos como si viniera alguien, pero al voltear se quedaban buscando a la persona y no había nadie. Para muchos eran unos pasos femeninos que se escuchaban en el lugar.

De igual modo, se escuchaban dichos pasos, ya más calmados en horas de la madrugada. Como si alguien iba caminando lento por el lugar, como si observara algo… señalan que hay muchos misterios en dichas torres.

Unas cuantas historias…

Otros vigilantes se hacen siempre acompañar de un radio, en los años ochenta un par de emisoras de Maracay trabajaban las 24 horas. Radio Apolo como Mundial 1080, es por ello que los vigilantes se concentraban en la señal radial para no escuchar los pasos misteriosos.

Mientras que otros siempre llevan linternas y alumbran y generalmente se han encontrado gatos traviesos que entran en horas de la noche. Esto cuando habían linternas, ya que el celular ahora tiene esa función.

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