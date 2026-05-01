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Ha tenido un inicio de campaña por todo lo alto, aprovechando cada turno, como cada oportunidad que se le brinda. Lleva incluso 26 juegos dando por lo menos un imparable y la semana pasada fue el jugador más destacado de la Liga Nacional.

Ildemaro Vargas con Arizona sigue bateando por todo lo alto y mostrando su poder y contacto con el bate. El criollo ha estado a la orden del mánager Torey Lovullo. Vargas ha hecho el trabajo al venir del banco.

Luego ha aprovechado la titularidad con los desérticos en lo que va de campaña. Ha estado jugando sin presión, con mucha libertad y eso ha hecho que haga más contacto. Vargas se ganó el puesto a inicios de la campaña.

Ildemaro Vargas con Arizona sigue bateando

En la actualidad tiene .378 de promedio al bate, siendo uno de los venezolanos que mejor arranque de temporada ha tenido. Sumado a eso lleva seis jonrones, uno menos que Willson Contreras que acumula siete.

Además de eso ha empujado 20 carreras en lo que va de 2026, siendo uno de los mejores de su equipo. Vargas ha estado a la altura, espera mantenerse el resto de campaña de esa manera para seguir ayudando a los Dbacks.

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