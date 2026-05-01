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El elenco carabobeño derrotó por segunda vez en la temporada a los mirandinos, la noche del jueves 30 de abril de 2026 pudieron conquistar una nueva victoria. Esta vez en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Marineros dio cuenta de Líderes con pizarra de 6×5, siendo este el séptimo lauro del elenco naval carabobeño en la sexta temporada de la Liga Mayor. Los dirigidos por Clemente Álvarez pasaron la página de lo ocurrido en la noche anterior en Margarita.

Edgardo Fermín de Marineros se encontró con las bases llenas, sin outs, y remolcó par de carreras en el mismo primer inning al conectar imparable al jardín izquierdo. Deivi Muñoz y Bryant Flete pisaron la goma.

Marineros dio cuenta de Líderes

En el tercero Edgardo Fermín pegó doblete a la pradera izquierda y Carlos Santiago le siguió con otro tubey, pero entre el jardinero central y derecho. En la baja de ese mismo capítulo Líderes anotó una con elevado de sacrificio de José Peroza a la pradera central, Wilkerman García pisó la goma.

Robert Pérez Jr. sacó a relucir su poder una vez más en la campaña y conectó su tercer jonrón de la temporada con un batazo que se fue de línea por el jardín central para el 6 a 1. En el quinto, Líderes descontó con elevado de sacrificio de Miguel Aparicio hacia el centro del campo y en el sexto José Caguana remolcó a Jomar Reyes con inatrapable al left field para dejar las acciones 6×3.

Miguel Aparicio sacó la pelota de línea por el jardinero izquierdo con hombre en base para poner las cosas por una carrera, pero no fue suficiente. Víctor Vargas (1-0) ganó, Abdiel Saldaña (0-1) perdió y Eduardo Figueroa (1) salvó.

Doble cartelera hoy en Valencia

Hoy viernes 01 de mayo se disputará una doble cartelera entre mirandinos y carabobeños, compromiso que se disputará a siete tramos cada uno y que la hora pautada es a las 4:00 de la tarde. La entrada es libre.

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