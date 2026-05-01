Es uno de los postres más elegantes que hay, como uno de los más exquisitos que hay en la alta gama. Una torta de bizcocho con crema y chocolate es la recomendación para hoy.
Torta de bizcocho con crema y chocolate, ingredientes
Para el bizcocho:
4 huevos
1 taza de azúcar
1 taza de harina de trigo
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharadita de esencia de vainilla
2 cucharadas de café instantáneo disuelto (opcional, para darle sabor a café)
Para la crema:
1 taza de crema para batir (nata)
1/2 taza de leche condensada
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la decoración:
50 g de chocolate oscuro (derretido)
2 cucharadas de crema de leche (para diluir el chocolate)
Preparación
Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla duplique su tamaño y quede esponjosa (unos 5 minutos). Añade la esencia de vainilla y, si deseas, el café disuelto.
Tamiza la harina junto con el polvo de hornear y agrégala a la mezcla poco a poco, integrándola con movimientos envolventes para no perder el aire. Vierte la mezcla en un molde rectangular previamente engrasado y enharinado.
Hornea durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar y desmolda. Bate la crema para batir bien fría hasta que forme picos suaves. Añade la leche condensada y la esencia de vainilla. Bate un poco más hasta que quede firme.
Corta el bizcocho en rectángulos o déjalo entero, según prefieras. Extiende la crema sobre el bizcocho de manera uniforme. Derrite el chocolate oscuro y mézclalo con la crema de leche para obtener una textura más fluida.
Usa una manga pastelera o una cuchara para dibujar gotas o líneas decorativas en la superficie de la crema. Con un palillo, arrastra el chocolate en direcciones opuestas para crear un diseño artístico.
Lleva la torta al refrigerador por al menos 1 hora para que se compacte. ¡Sirve y disfruta este postre delicioso y elegante!.
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