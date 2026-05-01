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Es uno de los postres más elegantes que hay, como uno de los más exquisitos que hay en la alta gama. Una torta de bizcocho con crema y chocolate es la recomendación para hoy.

Torta de bizcocho con crema y chocolate, ingredientes

Para el bizcocho:

4 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de café instantáneo disuelto (opcional, para darle sabor a café)

Para la crema:

1 taza de crema para batir (nata)

1/2 taza de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la decoración:

50 g de chocolate oscuro (derretido)

2 cucharadas de crema de leche (para diluir el chocolate)

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla duplique su tamaño y quede esponjosa (unos 5 minutos). Añade la esencia de vainilla y, si deseas, el café disuelto.

Tamiza la harina junto con el polvo de hornear y agrégala a la mezcla poco a poco, integrándola con movimientos envolventes para no perder el aire. Vierte la mezcla en un molde rectangular previamente engrasado y enharinado.

Hornea durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar y desmolda. Bate la crema para batir bien fría hasta que forme picos suaves. Añade la leche condensada y la esencia de vainilla. Bate un poco más hasta que quede firme.

Corta el bizcocho en rectángulos o déjalo entero, según prefieras. Extiende la crema sobre el bizcocho de manera uniforme. Derrite el chocolate oscuro y mézclalo con la crema de leche para obtener una textura más fluida.

Usa una manga pastelera o una cuchara para dibujar gotas o líneas decorativas en la superficie de la crema. Con un palillo, arrastra el chocolate en direcciones opuestas para crear un diseño artístico.

Lleva la torta al refrigerador por al menos 1 hora para que se compacte. ¡Sirve y disfruta este postre delicioso y elegante!.

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