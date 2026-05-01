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Las efemérides de hoy 1º de mayo nos recuerdan que un día como hoy más de 80.000 trabajadores de Chicago inician una huelga solicitando una jornada laboral de 8 horas (1886). Tres días más tarde, el 4 de mayo, las protestas llegaron a su máxima expresión en la Revuelta de Haymarket. Desde entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en casi todo el mundo, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre.

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Los restos mortales de Juan Crisóstomo Falcón son ingresados al Panteón Nacional (1874).

Se inaugura el Empire State Building en Nueva York (1931). Es uno de los rascacielos más icónicos del mundo por su historia, fue el primero en tener más de 100 pisos, destacándose por su altura de 443 metros incluyendo la antena.

La compañía cinematográfica estadounidense RKO Pictures estrena en Estados Unidos la película El Ciudadano Kane (1941). La película está considerada como una de las obras maestras de toda la historia del cine.

El Episcopado venezolano declara oficialmente a la Virgen de Coromoto como Santa Patrona de Venezuela (1942).

Se inaugura el museo The Beatles Story en Liverpool, Inglaterra (1990). El museo recrea varios lugares históricos, como el Cavern Club, lugar donde los Beatles tocaron en sus primeros años.

Efemérides de hoy 1º de mayo

Nolan Ryan jugando para los Rangers de Texas, lanza su séptimo y último no hit no run en las Grandes Ligas. Fue ante los Azulejos de Toronto, ganado 3 a 0 (1991).

Muere Ayrton Senna da Silva (1994) Piloto brasileño.

Se estrena la película épica del género péplum y acción británica-estadounidense Gladiador, dirigida por Ridley Scott (2000). Fue la ganadora del premio Óscar a mejor película en 2001. El 30 de octubre del 2024 se estrenó Gladiator 2 en Sídney, Australia.

Entra en vigencia la nueva hora legal de Venezuela con el huso UTC-4, para optimizar el uso de la luz solar y alinear mejor el horario del país con los estándares internacionales (2016).

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