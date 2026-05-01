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¡Ahora!, Estas son las tarifas de Digitel en mayo 2026

By Danny Valdiviezo
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tarifas de Digitel en mayo 2026

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Danny Valdiviezo
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Los usuarios del 0412 y 0422 pueden chequear sus planes actuales, ya que estos fueron ajustados en el quinto mes del año. La empresa de telecomunicaciones sigue siendo una de las principales en el país.

Las tarifas de Digitel en mayo 2026 fueron ajustadas, la empresa sigue mejorando en cuanto a su servicio. Chequea siempre tus planes a principio de mes.

La tarifas de Digitel en mayo 2026

Plan Inteligente Plus 1.1 GB 486,95 bolívares

Plan inteligente Plus 2 GB 885,69 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB (aparece sin costo)

Plan Inteligente Plus 12 GB 6.109,64 bolívares

Plan Inteligente Plus 30 GB 12.638,87 bolívares.

Recarga mínima desde la aplicación de Digitel es de 160 bolívares, mientras que desde una página bancaria es de 300 bolívares.

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SourceDigitel Servicios
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