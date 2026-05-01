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El Bono Contra la Guerra Económica tiene otra denominación a partir de ayer, este se llama ahora Bono Incremento Integral. El cual se paga a los empleados públicos, además de los jubilados de la administración pública y pensionados.

Este comienza a pagarse a mediados del mes, los primeros en cobrarlos son los trabajadores activos de la administración pública. Los cuales estarán cobrando ahora un monto de 200 dólares al mes, en bolívares a la tasa del BCV del día. Estos cobraban 150 dólares.

Mientras que los jubilados de la administración pública que estaban cobrando 133 dólares estarán ahora cobrando un total de 168 dólares. Estos bonos habían sido mejorados recientemente.

Bono contra la Guerra Económica en mayo 2026

Los pensionados del Seguro Social estarán cobrando un monto de 70 dólares, estos estaban en un monto de 58 dólares. Hace unas semanas los pensionados estaban en un monto de 50 dólares.

Aquellos trabajadores que tengan el beneficio de la cestaticket estarán cobrando un total de 40 dólares anclados a la tasa BCV del día.

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