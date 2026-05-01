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Detenido vigilante en Maracaibo por presunto robo en viviendas que cuidaba

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido vigilante en Maracaibo

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Funcionarios de la policía científica tuvieron labores de investigación en la capital zuliana. Un sujeto fue señalado de cometer un delito en el complejo residencial donde estaba trabajando. Este quedó a la orden del Ministerio Público.

Quedó detenido un vigilante en Maracaibo, identificado como Jhoelberth David Ferrer Ángulo de 27 años de edad este está señalado de cometer un hurto. Ferrer se había ganado la confianza de los dueños de los apartamentos.

Detenido vigilante en Maracaibo por presunto robo

Estos les dejaban las llaves para que este incluso entrara, lo que presuntamente aprovechó el centinela para apoderarse de objetos de valor. Este realizó duplicados de las llaves sin autorización.

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Cuando los dueños salían a trabajar este entraba a los apartamentos y presuntamente sustraía objetos para venderlos. Los afectados lo denunciaron y una comisión del CICPC fue hasta el lugar, quedando detenido.

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SourceLagunillas TV
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