Compartir

Nuevamente la princesa del pop está entre las tendencias, Britney Spears está acusada de manejar en estado de ebriedad, ayer jueves en el condado de Ventura tuvo una nueva denuncia. Spears está señalada de conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas y bajo los efectos del alcohol.

La cantante hace dos meses, el 4 de marzo tuvo una denuncia por manejar de la misma manera en la carretera de su casa en California. La denuncia presentada por la policía señalaba que la misma estaba drogada cuando esaba frente al volante.

Britney Spears acusada de manejar en estado de ebriedad

Este lunes en el condado de Ventura, la cantante tendrá una audiencia en el Tribunal, está previsto que vayan los abogados. Britney no está obligada a asistir a la audiencia, los abogados están listos para la defensa.

Se considera un delito menor lo que hizo Spears, mientras sus abogados buscan que todo quede en ese día y no trascienda. Como un «incidente lamentable y totalmente inexcusable», consideraron los representantes de Spears lo ocurrido.

Hace unas semanas, la interprete que saltó a la fama a finales de los noventa dijo que iría a terapias contra las drogas y el alcohol. Pero hasta ahora parece que no ha asistido a las primeras reuniones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas