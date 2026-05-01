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El barril de petróleo presentó subidas bruscas, mientras que en Venezuela la divisa se mantiene en la banda de los 480 bolívares. El precio del dólar BCV hoy 1º de mayo de 2026 estará en 487,11 bolívares y el euro en 569,76 bolívares, se mantiene la tasa de ayer jueves, según el Banco Central de Venezuela. Hoy no hay actividad bancaria.

El dólar para este lunes 4 de mayo estará en: 489,55 bolívares y el euro en 574,19 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas luego de estar por encima de los cinco mil dólares. Hoy registra un precio de 4.569,92 dólares, el gramo se encuentra en 184,75 dólares.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 113,12 dólares, este llegó esta semana a estar sobre los 122 dólares. Ya se ha ido estanilizando en las últimas horas quedando solo con picos de 115 dólares durante el día.

Se mantiene en recuperación el precio del biotcoin, el cual registra hoy un precio de 77.603,86, se sigue acercando a los 80 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 1º de mayo de 2026, Venezuela es el segundo país exportador de petróleo a Estados Unidos.

Venezuela desplazó en la tercera semana de abril a Arabia Saudita como el segundo proveedor de petróleo de Estados Unidos, en un contexto que combina las dificultades que tiene el país del golfo para movilizar sus buques, debido a la guerra en el Medio Oriente, y el fuerte crecimiento de las ventas venezolanas en el marco de las nuevas relaciones con el gobierno de Donald Trump.

Las estadísticas de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) señalan que Venezuela exportó un total de 310.000 barriles de petróleo diarios en la semana culminada el 24 de abril, una disminución de 38% en contraste con el lapso previo, pero que superó largamente lo que los saudíes lograron enviar: 174.000 bpd, su cifra más baja en 21 semanas.

El cierre del estrecho de Ormuz, como consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha ocasionado una interrupción en los suministros de petróleo y otras mercancías que circulan por ese espacio clave para las exportaciones de los países del golfo.

Mientras, tanto, la reanudación de las relaciones políticas y comerciales entre los gobiernos de Delcy Rodríguez y Donald Trump, tienen su expresión más clara en la libre circulación del crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses y en las primeras 16 semanas de 2026 promedian 254.000 bpd, un alza de 12% en comparación con el mismo lapso de 2025.

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