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La noche de ayer jueves 30 de abril de 2026, los bomberos del municipio Los Guayos atendieron la emergencia en el sector María Polanco en el urbanismo de Las Agüitas. Un abuelo recibió atención prehospitalaria al sufrir una caída.

El hombre de 75 años sufrió un traumatismo craneoencefálico, evidenciando una herida abierta de aproximadamente 20 centímetros en la región parietal izquierda. De inmediato fue atendido por los paramédicos.

Abuelo recibió atención prehospitalaria en Los Guayos

El ciudadano fue trasladado hasta el Ambulatorio Tipo II de Las Agüitas, donde quedó bajo la observación de los médicos de guardia. Los bomberos de Los Guayos siguen atendiendo a las personas del municipio.

De igual modo, trabajan de manera articulada con los otros bomberos de la Gran Valencia ante las emergencias que se puedan presentar.

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