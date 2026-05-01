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La Policía del estado Anzoátegui dio a conocer de un caso de maltrato animal en la ciudad de Barcelona. Un sujeto acusado de matar a un perro con un machete fue capturado, quedando a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui, adscritos al CCP Barcelona, aprehendieron a César Rafael Román Natera, de 65 años. Tras ser señalado de atacar y causarle la muerte a un perro de nombre Bone.

Sujeto acusado de matar a un perro con un machete

La detención se produjo en el sector Guzmán Lander de Barcelona, luego de la denuncia de una ciudadana que señaló a Román como el responsable del hecho. El sujeto está señalado de atacar mortalmente con un machete al canino.

El cual falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Tras el procedimiento, el ciudadano fue trasladado a la coordinación policial del municipio Simón Bolívar y el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía 21 del Ministerio Público.

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